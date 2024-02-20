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تأكد غياب ثلاثي فيوتشر عن مواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:48 ص

تأكد غياب مروان محسن، محمد فاروق وأحمد رفعت، لاعبي فريق فيوتشر، عن بعثة الفريق التي ستغادر إلى جنوب أفريقيا غداً الأربعاء، لمواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية الأفريقية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها مروان محسن إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، فيما يعاني أحمد رفعت من تمزق في العضلة الخلفية، وما زال محمد فاروق يؤدي برنامجاً تأهيلياً.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط.


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