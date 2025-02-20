تقدم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يومي الأحد والاثنين، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، حلقتين بعنوان "رمضان في مصر حاجة تانية".

وتستضيف إسعاد يونس خلال الحلقتين، فريق "روح الشرق" بقيادة المايسترو محمود محسن، فيما تستضيف في الحلقة الأولى مهن مختلفة وهم الحسيني إبراهيم صاحب سلسلة عصائر الخسيني وصانع فوانيس رمضان طارق أبو العدب، وأحمد سيد عبدالجواد صاحب محلات مخللات النجوم، وكذلك بعض منسقي ومنظمي إفطار المطرية الشهير وهم "عبد الفتاح حسن، أحمد محمد أحمد، إيهاب الشحات، مصطفى أحمد عبد السلام.

وفي حلقة يوم الاثنين، يستضيف البرنامج المنشدين أحمد العامري وعلي أبو الدهب وأحمد خضر، ومحمد موسى صاحب مطعم قطة للفول.