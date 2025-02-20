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قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن هدفه الانتخابي يتمثل في إجراء معركة انتخابية محترمة، وأن يكون هناك ميثاق شرف بين المرشحين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلامة، اليوم، بمؤسسة الأهرام.

وأضاف:" نحن جميعا زملاء ونقدم معركة انتخابية ديموقراطية، لأن مهنتنا هي مهنة لها مستقبل، فنحن نعمل من أجل شباب الصحفيين القادمين".

وتابع: "يجب أن نرتقي بمهنتنا ومعركتنا الانتخابية، وأن تكون نقابتنا مهنية".

وأكد أهمية عدم تقسيم الصف الصحفي إلى فرق تقف وراء كل مرشح على حدة، معقبًا:" فنحن جميعا زملاء في مهنة واحدة".