الأهلي يتعادل مع أستون فيلا وديًا

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2010 تعادل مع أمام أستون فيلا الإنجليزي سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من بطولة «زد» الدولية الودية للناشئين، التي تقام على ملاعب نادي زد بالشيخ زايد.

بهذه النتيجة حصد أهلي 2010 أول نقطة في مشواره بالبطولة، ومن المقرر أن يواجه زد في الرابعة عصرًا، ضمن الجولة الثالثة، علمًا أن كل مباراة تقام من شوطين مدة كل منهما 25 دقيقة.

ويشارك أهلي 2010 في البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة أندية أستون فيلا الإنجليزي وكولومبوس كرو الأمريكي وفيسيل كوبي الياباني واسيك أبيدجان الإيفواري وزد.

ومن المقرر أن يلعب أهلي 2010 غدًا الجمعة أمام فيسيل كوبي في الجولة الرابعة، قبل أن يلعب مباراة الجولة الخامسة والأخيرة أمام أسيك أبيدجان الإيفواري.