المدير الرياضي لدورتموند يدافع عن كوفاتش

يعلم الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني الجديد لفريق بوروسيا درتموند، جيدا ما هو متوقع منه ألا وهو الفوز يوم السبت على يونيون برلين في الدوري الألماني، بعد بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب دورتموند بعد التعادل السلبي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي في البطولة القارية: "نحن تحت الضغط في ملعبنا وعلينا تحقيق الفوز ونعلم ذلك جيدا".

وسيكون الفوز المنتظر هو الأول للفريق تحت قيادة كوفاتش منذ توليه المهمة في الثاني من فبراير الجاري، والفوز الأول على ملعبه في 3 مباريات متتالية للمدرب البالغ من العمر 53 عاما.

وفي الوقت ذاته من المهم معرفة التغيير الذي أحدثه المدرب الكرواتي في الفريق، وذلك بغض النظر عن شوط أول جيد في 4 مباريات ضمن التأهل إلى دور الستة بعد الفوز 3-0 في لشبونة.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند مدافعا عن كوفاتش الذي حقق بداية جيدة في دوري الأبطال لكنها كانت كارثية في البوندسليجا حيث تعرض لهزيمتين: "لقد تولى قيادة الفريق في وضع غير آمن".

وبدت تصريحات كيل غريبة نوعا ما، خاصة مع نجاح المدرب المؤقت مايك تولبرج في تقديم أداء جيد مع الفريق بعد إقالة المدرب نوري شاهين.

وبفضل شخصيته الواضحة والصريحة وحالته المزاجية الرائعة، مهد تولبرج الطريق لكوفاتش بتحقيق فوزين في 3 مباريات، ورغم ذلك تعرض الفريق لهزيمتين في الدوري الألماني ليضع الفريق في المركز 11.

ومن الواضح أن المدرب الجديد لا ينتقد لاعبيه علانية، وقال كوفاتش بعد التعادل السلبي أمس: "أرى إنهم يحاولون جاهدين.. نحاول فهم عقلية اللاعبين وأرى العديد من الأشياء الجيدة التي تحتاج إلى تحسين أيضا".

وأردف: "إنها ليست مرحلة مثالية نمر بها لكننا سيطرنا على المباراة.. الشيء المهم كان التأهل ونحن فعلنا ذلك وهذا يمنحنا شعورا جيدا بشأن تلك البطولة".

وقد انعكس ذلك الشعور الجيد على جوليان براندت لاعب الفريق الذي قال عبر منصة "دي أيه زد إن": "لا زال هناك مجال للتحسن، ليس هناك إدراك ذاتي هنا وقد كان الوضع كذلك لعدة أسابيع، للأسف نحن من نضع العقبات في طريقنا ولا نتعامل مع الأمر بشكل صحيح".

وفي حال عدم تحقيق الفوز على يونيون برلين، ستتسع الفجوة فيما يخص طموح الفريق في التأهل للبطولات القارية الموسم المقبل، ويبتعد وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بفارق 8 نقاط عن الهدف وهو المركز الرابع.