محافظ الجيزة: حملات مكثفة لمواجهة النباشين والفريزة وإلقاء المخلفات بالطريق العام

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإحكام السيطرة على منظومة النظافة والتصدي بكل حسم لممارسات الفرز العشوائي والنبش في المخلفات وإلقائها بالطريق العام.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات أمس على مستوى كل أحياء المحافظة في إطار استراتيجية واضحة لاستعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها الميدانية، خاصةً خلال الفترات المسائية، وتمكنت من ضبط ومصادرة 13 تروسيكلا وعربات كارو تقوم بإلقاء المخلفات في مواقع غير مخصصة، بمواقع أسفل محور المريوطية، وبمنطقة اللبيني بفيصل، والمنشية بحي الهرم، وبشارع فيصل الرئيسي.

وأفاد بأنه تم تنفيذ حملة موسعة على النباشين بنطاق حي جنوب ضمن الحملات، فضلا عن مداهمة مخزن مخالف لفرز القمامة بشارع الطوابق بحي الهرم، حيث تم التحفظ على محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تكتفِ بإجراءات المصادرة فقط لتلك المركبات المخالفة، بل سيتم توقيع غرامات مالية مغلظة وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة تجاه أي مركبة يتم ضبطها مستقبلا تقوم بإلقاء المخلفات والرتش في الطريق العام أو ممارسة أعمال الفرز العشوائي داخل الكتلة السكنية، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة والصحة العامة مسئولية مشتركة، ولن يُسمح بأي تجاوزات.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ حملات استباقية على عدد من البؤر التي تم رصد تجمع المخلفات بها، لضمان عدم تراكم القمامة أو تحولها إلى نقاط مزعجة تؤثر على المظهر العام.

وأكد استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ بالتنسيق الكامل بين الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق، لضبط المخالفات ومنع عودة الظاهرة، وتحقيق الانضباط الكامل بمنظومة النظافة في جميع قطاعات المحافظة.