بومبيو يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين ترامب ونتنياهو خلال زيارته إسرائيل

سلط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الضوء على علاقته الوثيقة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء استضافة وزير خارجيته مايك بومبيو في القدس قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية.

والتقى بومبيو، بعد زيارته للكويت، مع نتنياهو في القدس حيث أشاد كل منهما بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في عهد ترامب الذي يحظى بشعبية بين الإسرائيليين، بحسب وكالة "رويترز".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو: "ندرك أيضا أن تحالفنا في الأعوام القليلة الماضية كان الأقوى على الإطلاق".

وأضاف: "أتطلع لزيارتي الأسبوع المقبل إلى واشنطن حيث سألتقي مع الرئيس ترامب وأثق أن بإمكاننا مواصلة تعزيز هذه العلاقة".

وقال بومبيو خلال تصريحاته إن على الشعب الإسرائيلي أن يثق في أن ترامب، الذي من المقرر أن يقدم خطة للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية، سيحافظ على "علاقة قوية" مع إسرائيل.

وأضاف موجها حديثه إلى نتنياهو "أعلم أن علاقة العمل بينكم وبين الرئيس متميزة... لقد أرسلني إلى هنا للبناء على هذه العلاقة ولتمثيله هنا أيضا".

وقال نتنياهو إنه بحث مع بومبيو في بداية محادثاتهما اليوم الأربعاء سبل تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأعلنت واشنطن أن ترامب وجه الدعوة لنتنياهو لإجراء محادثات في البيت الأبيض ولمأدبة عشاء قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل، وهو ما اعتُبر في إسرائيل على نطاق واسع دعما لنتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني.