الاتحاد الأوروبي يطلب ضمانات من بوينج لاستئناف رحلات 737 ماكس

قال باتريك كي المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لن يسمح بتحليق طائرات بوينج من نفس الطراز الذي تحطم في إثيوبيا في أجواء دول الاتحاد إذا لم يحصل على ضمانات كافية من شركة بوينج الأمريكية.

وقال كي إن الوكالة ستبحث بشكل ”متعمق جدا“ تحديث بوينج للبرمجيات وتدرس كل أنماط القصور في طراز بوينج 737 ماكس الذي منعت أوروبا طيرانه الأسبوع الماضي بعد تحطم طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا في العاشر من مارس آذار مما أدى إلى مقتل 157 شخصا.وقال كي للجنة النقل بالبرلمان الأوروبي ”بإمكاني أن أضمن لكم أننا من جانبنا لن نسمح لهذه الطائرات بالتحليق إذا لم نجد إجابات مقبولة لكل تساؤلاتنا في هذا الصدد“.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراته بصرف النظر عما تقرره إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية في هذه القضية.