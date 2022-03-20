أمريكا تحذر موسكو من عواقب وخيمة إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية في حربها ضد أوكرانيا

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن «روسيا ستواجه المزيد من العواقب من جانب الولايات المتحدة، إذا استخدمت أسلحة كيماوية في غزوها لأوكرانيا».

وأعربت في تصريحات لشبكة «CNN»، مساء الأحد، عن قلق الولايات المتحدة من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا، محذرة من تكرار سيناريو «العلم الزائف»، الذي نفذته موسكو في الماضي.

وتابعت: «لقد كنا واضحين في حالة تصعيدهم الأمور إلى هذا المستوى، بأننا سنرد بقوة على ما يفعلونه، موسكو تشعر بعواقب العقوبات المفروضة عليهم من جانب واشنطن، وسيشعرون أكثر بها إذا اتخذوا القرار المؤسف باستخدام الأسلحة الكيميائية».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن روسيا «ستدفع ثمناً باهظاً إذا استخدمت مواد كيميائية، في حربها ضد أوكرانيا».

وأفادت الولايات المتحدة سابقًا، بأن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في عام 2020، لتسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، وفي عام 2018 ضد سيرجي ويوليا سكريبال في إنجلترا.

وأدت كلا الواقعتين إلى فرض عقوبات على موسكو، بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب، والذي يتطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، إذا ثبت أن دولة ما استخدمت أسلحة كيميائية.