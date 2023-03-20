مايا مرسي عن قانون الأحوال الشخصية: مش خايفين علشان عارفين إن أبونا وأخونا هو الرئيس السيسي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن هناك ثقة كبيرة في صدور قانون أحوال شخصية، يكون متوازنا وداعما للأسرة واستقرارها ويحافظ على مكتسبات المرأة.

وأضافت في كلمتها خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، أن القانون يجب أن ينتصر للمصلحة الفضلى للطفل.

وتابعت: "أمهات وبنات مصر عمرهم ما هيقلقوا ولا هيخافوا طول ما عارفين إن أبوهم وأخوهم هو الرئيس السيسي".

وأشار إلى فوز مصر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، ونجحت في تخيصيص محور رئيسي للمرأة ضمن الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع المنظمة الدولية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.