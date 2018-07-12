الناتو يواصل مساعيه لضم السويد للحلف

أعلن ينس ستولتينبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الاثنين، أن الحلف لا يزال يهدف إلى ضم السويد "بالسرعة الممكنة"، وذلك بعد أن وافقت تركيا على بدء اعتماد انضمام فنلندا.

وقال ستولتينبرج في مقر الناتو في بروكسل ، والذي كان يتحدث وإلى جانبه وزير الخارجية بيكا هافيستو ووزير الدفاع أنتي كاكونين الفنلنديين، إن منح السويد العضوية الكاملة "سيكون أولوية قصوى".

يذكر أن فنلندا والسويد قدمتا معا طلبا للانضمام إلى عضوية الناتو في مايو الماضي وذلك في أعقاب قيام روسيا بغزو شامل لأوكرانيا لكن هذا الطلب اصطدم بمعارضة من تركيا.

وفي نهاية المطاف وافقت أنقرة على انضمام فنلندا لكنها تواصل عرقلة انضمام السويد بسبب رفض الأخيرة تسليم 120 شخصا تعتبرهم تركيا إرهابيين.

وأعرب هافيستو عن دعمه انضمام السويد للحلف الدفاعي قبيل قمة الناتو المزمع عقدها في يوليو المقبل، قائلا إن "العضوية (تبقى) غير مكتملة إلى أن تصبح السويد جزءا أيضا من الناتو".

وباستثناء تركيا والمجر صادقت جميع الدول الأخرى الأعضاء في الناتو على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا.