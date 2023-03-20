البرلمان الليبي ينتخب أعضاء اللجنة المشتركة 6 بلس 6

انتخب مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة المشتركة التي ستكلف بإعداد قوانين الانتخابات (لجنة 6+6).



وتم ذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس، اليوم، في مقره الدائم بمدينة بنغازي، وترأسها، رئيس المجلس عقيلة صالح.



وكشف الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، في تصريح صحفي، عن أسماء الأعضاء، وهم: "نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب".



ومن المنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للدولة خلال المدة القادمة باختيار أعضائه الستة في اللجنة، من أجل الانطلاق في صياغة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، بسبب خلاف ساد طيلة العامين الماضيين بين المجلسين على قواعد الانتخابات الدستورية وقوانينها التنظيمية.



وجاء انتخاب اللجنة بناء على نصوص التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي أقره المجلسان في فبراير الماضي، كقاعدة تحدد نظام الحكم في البلاد.



وتبعا للتعديل، ستكلف اللجنة بالبث في قوانين الانتخابات، وعلى رأسها المواد الخلافية بين المجلسين، والمتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه، حيث يطالب مجلس النواب بمنح فرصة الترشح، بينما يرفض مجلس الدولة ذلك قبل تنازل المترشح عن الجنسية غير الليبية، والاستقالة من الخدمة العسكرية.



وكان عقيلة صالح قد التقى قبيل جلسة اليوم، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والوفد الرسمي المرافق لها الذي ضم المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة، الأمريكية ليزلي اوردمان.



وأفاد بليحق، بأن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات.



واستعرض صالح خلال اللقاء ما أنجزه المجلس من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات، وعزمه على انتخاب أعضاء اللجنة المشتركة.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر عام 2021 قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.