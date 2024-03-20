تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن آخر استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية، التي ستقام في القاهرة خلال الفترة بين 22 و 26 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك منتخبنا الوطني في بطولة كأس العاصمة الإدارية، إلى جانب منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «أرحب بكل الانتقادات الفنية للمنتخب تحت قيادتي، ولكن أرفض أي شيء يحاول ضرب استقرار الفريق لأن الكرة المصرية لا تتحمل أكثر من ذلك».

وأضاف: «حسين الشحات شعر بتقلص في العضلات، وبعد خضوعه للأشعة صممت على إراحته حصا مني على مشواره مع المنتخب والأهلي في الفترة القادمة».

وتابع: «أحمد نبيل كوكا كان يعاني من كدمة في الظهر، والجهاز الطبي أكد إنها إصابة غير مقلقة لذلك شارك في تدريبات الفريق بالأيام الماضية، ولكن في آخر مران شعر بآلام في مكان إصابته».

وواصل: «مصطفى شلبي وأمين أوفا ونبيل عماد من اللاعبين المتواجدين ضمن دائرة الضوء لجهاز المنتخب، ولكنه عائد من الإصابة وخضع لكشف طبي بعد انضمامه للمنتخب، وكان لا يزال يعاني من آثار الإصابة والجهاز الطبي يعمل معه لإكمال تعافيه».

وبسؤاله عن سبب استبعاد أحمد فتوح من قائمة الفراعنة، قال: «فتوح مستواه غير ثابت مؤخرًا يتراجع أحيانا ويرتفع في أوقات أخرى، ولكنه في المستقبل سيتواجد مع المنتخب».

وأكمل: «جهاز منتخب مصر "مش دليفري" الجميع يحاول الحصول على تصريحات مني بشأن الاختيارات واللاعبين، هذه البطولة مجرد بداية لنا وكل مرحلة ولها متطلباتها وكل لاعب جاهز سيتواجد في المنتخب بالوقت المناسب».

وأتم: «أي لاعب جاهز ومتألق مع فريقه والكل متفق على مستواه بالتأكيد سينضم لمنتخب مصر، لا أريد أن يشعر أي لاعب أنه حجز مكانه في القائمة بالمعسكرات القادمة، يجب أن يشعر كل لاعب بالاشتياق لرؤية اسمه في قائمة الفراعنة».