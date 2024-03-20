نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي مع نظيره التشيكي لبحث قضايا إقليمية ودولية

التقى النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونج كيون، مع نظيره التشيكي يان ماريان؛ لبحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية في سول، أن كيم أعرب عن أمله في أن تعزز الدولتان التعاون كشريكين استراتيجيين، يشتركان في القيم العالمية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وطلب نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، دعم حكومة التشيك لشركة كورية جنوبية، تسعى للمشاركة في مشروع لبناء مفاعل نووي جديد، في محطة "دوكوفاني" النووية في البلاد.

وقال ماريان، الذي يزور كوريا الجنوبية لحضور "قمة من أجل الديمقراطية"، إن حكومة التشيك تدرك جيدا القدرات والخبرة التكنولوجية لكوريا الجنوبية.

وأعرب كيم وماريان، عن قلقهما من أن استمرار الاستفزازات، من قبل كوريا الشمالية، وعلاقاتها العسكرية المتنامية مع روسيا تشكل تهديدا على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي أوروبا.

واتفق الجانبان، أيضا على التعاون بشكل وثيق لمنع تهرب كوريا الشمالية من عقوبات مجلس الأمن الدولي وتعاونها العسكري مع موسكو وتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.