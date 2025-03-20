عودة معلول في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجه إنبي في كأس عاصمة مصر

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره إنبي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الخميس،على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء بقيادة سامي قمصان المدرب العام في ظل عدم تواجد مارسيل كولر الذي يعود اليوم من سويسرا بعد انتهاء إجازته التي قضاها مع أسرته.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة عدد من لاعبي فريق الشباب و قطاع الناشئين في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل من البدلاء والشباب، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: أحمد رضا، عمرو السولية وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمد مجدي أفشة، عمر الساعي وسمير محمد.