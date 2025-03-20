عائلات الرهائن في إسرائيل تندد بتأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني

انتقد "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" في إسرائيل، تأجيل اجتماع أعضاء المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني ​،​من اليوم الخميس إلى مساء بعد غد السبت، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المنتدى، أوردته الصحيفة، أن "عائلات الرهائن غاضبة هذا الصباح بسبب تأجيل اجتماع المجلس السياسي والأمني ​​الذي كان من المقرر عقده مساء اليوم لبحث مصير أحبائهم الذين يواجهون حاليا خطر الموت والاختفاء داخل أنفاق حماس في غزة".

وقال المنتدى إن "العائلات كانت طالبت في مطلع الأسبوع، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ومع مجلس الوزراء، ولكن لا رد، أو جدوى".

وأضاف البيان أنه "ليس هناك ما هو أهم وأكثر إلحاحا من إعادة جميع الأسرى الـ 59 إلى ديارهم، دفعة واحدة وعلى الفور".