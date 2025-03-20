عرضت اليوم الخميس، الحلقة ٢٠ من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، ونيكول سابا، وعدد كبير من الفنانين.

وشهدت الحلقة توتر الأحداث بعد معرفة "يوسف_خالد سليم" بطبيعة عمل "رقية_نيكول سابا".

وبدأت الحلقة بمناقشة حادة بين رقية، ويوسف بسبب خوفه الشديد من عملها مع المافيا، إذ تخبره نيكول بأن وجودها في حياته ليس خطرًا بل وجودها هو الأمان له ولعائلته وأن القوة وحدها هي القادرة على حماية الأشخاص وأعمالهم.

وتتسبب رقية في أزمة جديدة بين يوسف وليل "ياسمين عبد العزيز"، حين اتصلت ليل بيوسف تستنجد به من أجل والد الطفل تامر الذي تحدث إليها بأسلوب عنيف في المدرسة، حيث طلبت رقية من يوسف ألا يستجيب لها ولا يذهب للمدرسة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، ونيكول سابا وخالد سليم، وكريم فهمي، وبسنت شوقي وأنوشكا، وصلاح عبد الله، وإنجي كيوان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.