تقرير: إطلاق نار وسقوط قذائف من سوريا على بلدة لبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بإطلاق نار وسقوط عدد من القذائف على إحدى البلدات الواقعة على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، أنه تم رصد وقوع إطلاق نار وسقوط عدد من القذائف على بلدة "حوش السيد علي" الحدودية مع سوريا، شمالي الهرمل، شرق لبنان.

وقالت إن القذائف "مصدرها ريف القصير السورية"، بينما لم يصدر بعد تعليق من السلطات السورية بشأن الواقعة.

ووفقا للوكالة اللبنانية، سقطت القذائف أثناء تشييع أحد سكان البلدة، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الواقعة غداة اتفاق سوريا ولبنان، على انسحاب جيشي البلدين من بلدة "حوش السيد علي" الحدودية، فيما أكدت دمشق على أن أي خرق من "حزب الله" للاتفاق سيواجه برد "حازم ومباشر".

وبدوره، أفاد الجيش اللبناني، في بيان، أمس الأربعاء، بأنه "بعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية السورية بدأ الجيش في الانتشار في المناطق الحدودية".

وأضاف أن "الوحدات العسكرية المنتشرة بدأت تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".

ومساء الأحد، اتهمت وزارة الدفاع السورية "حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من مليشيا حزب الله"، بحسب قولها.