المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر بمسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى المصلون، اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك داخل ساحة مسجد أبو العباس المرسي، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات.

وامتلأت ساحات المسجد والشوارع المحيطة بالمصلين الذين حرصوا على أداء الصلاة، فيما علت تكبيرات العيد في الأرجاء، وظهرت مظاهر البهجة على وجوه المواطنين، خاصة الأطفال.

وشهدت المنطقة تنظيمًا مكثفًا لتيسير حركة المصلين، مع انتشار الخدمات الأمنية والتنظيمية، لضمان خروج الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل الأهالي التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والتآلف.