آلاف الإسرائيليين المقنعين يحتجون على نتنياهو ويطالبون بالديمقراطية

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب اليوم الأحد، ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، وللاحتجاج على الإجراءات المزعومة المناهضة للديمقراطية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في إسرائيل.



وارتدى المتظاهرون أقنعة الوجه ووقفوا على بعد مترين من بعضهم البعض، على علامات على شكل "اكس" الصقت في ساحة رابين بوسط تل أبيب، لكي لا تقوم الشرطة بتفريق المظاهرة.



ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "الديمقراطية، الديمقراطية، الديمقراطية" بالإضافة إلى التهم الموجهة ضد نتنياهو في محكمة القدس الجزئية "رشوة واحتيال وخيانة الأمانة".



وطالب المتظاهرون بقوانين تمنع المشرعين الذين وجهت إليهم اتهامات من تشكيل حكومة، كما قدموا التماسا إلى المحكمة العليا وطالبوها بالتدخل.



ويتردد أن نتنياهو قبل هدايا غالية الثمن وحاول تحسين التغطية الصحفية الخاصة به من خلال تقديم خدمات سياسية لرجال الأعمال الأثرياء وأقطاب الإعلام، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن الاتهامات لها دوافع سياسية من جانب الادعاء العام الذي يسعى للإطاحة به.