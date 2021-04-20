نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في السوق اليوم

شهدت أسعار الخضروات حالة من التباين، فيما شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور. وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:



استقرت الطماطم لتتراوح من 1.5 إلى 2.75 جنيه.

واستقرت البطاطس لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

كما استقر البصل ليتراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

وارتفعت الكوسة بنحو نصف جنيه لتتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

وارتفعت الفاصولياء بواقع جنيهين لتتراوح من 7 إلى 11 جنيهًا.

وارتفع الباذنجان البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 2 إلى 5.5 جنيه.

كما ارتفع الفلفل الرومي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كما ارتفع الفلفل الحامي البلدي بواقع نصف جنيه ليتراوح من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراوح الخيار البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت الملوخية بواقع جنيهين لتتراوح من 7 إلى 11 جنيهًا.



وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:



استقر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر اليوسفي ليتراوح من 4 الي 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا.

واستقرت الجوافة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح من 7 إلى 11 جنيهًا.

واستقرت الفراولة لتتراوح من 4 إلي 7 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلي 5 جنيهات