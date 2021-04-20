الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الثلاثاء إنها استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، بطائرة من دون طيار.

وأوضح العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف تو كي.

وأضاف أن الطائرة "استهدفت موقعا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة"، مشيرا إلى أن الاستهداف يأتي "ردا على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على البلاد".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أعلن اليوم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم، إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ويواصل الحوثيون شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية ضد مواقع سعودية، رغم استمرار محاولات المبعوثين الأمريكي والأممي باقناع الأطراف المتصارعة في اليمن على وقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد حربا منذ سبع سنوات.