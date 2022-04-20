الرئيس اللبناني: محاولات تهويد المسجد الأقصى انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن محاولات تهويد المسجد الأقصى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

ونقلت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم عن عون قوله إن "اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة على المسجد الأقصى والمصلّين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس، لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولابد من الضغط لوقفها".

وأضاف: "كل التضامن مع المقدسيين والفلسطينيين الصامدين بمواجهة محاولات تهويد الأقصى في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

وتقتحم قوات إسرائيلية بأعداد كبيرة يوميا المسجد الأقصى؛ لتأمين زيارات جماعية لمستوطنين.