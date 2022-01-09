 تشييع جنازة طفل عُثر على جثته داخل أرض زراعية بالشرقية - بوابة الشروق
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تشييع جنازة طفل عُثر على جثته داخل أرض زراعية بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:29 م

شيع المئات من أهالي قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، اليوم الأربعاء، جنازة طفل عُثر عليه مخنوقًا داخل أرض زراعية على أطراف القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفل مصطفى خاطر، 14 عامًا، مُقيم في قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.

وتبين من المعلومات الأولية الاشتباه في وفاة الطفل خنقًا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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