أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل شيء وقضية القدس أمر آخر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «الخطوات التي تتخذها أنقرة، بشأن علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر».

وأضاف في تصريحات، نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأربعاء: «من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية، تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل».

ولليوم الرابع على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها «جماعات الهيكل» المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.

وحاصرت قوات الاحتلال، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

وأفادت وكالة الأنباء «وفا»، بأن قوات الاحتلال انتشرت في ساحات الأقصى، وشرعت بإبعاد المصلين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، واعتقلت شابا، كما واستهدفت المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما حاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار الاقتحامات.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.