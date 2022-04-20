برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك بعد مباراة الاتحاد

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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامج تأهيلي خاص لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الاتحاد السكندري بالأمس في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية باستخدام بعض الأدوات الخاصة، وبعدها أدت هذة المجموعة تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي لعلاج الإرهاق عقب خوض لقاء الأمس أمام الفريق السكندري.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس الموافق ٢٨ أبريل الجاري في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.