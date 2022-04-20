توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 23 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 15

شبين الكوم 25 14

دمنهور 24 15

بلطيم 22 14

مطروح 20 13

السلوم 21 14

سيوة 25 14

بورسعيد 21 16

دمياط 22 16

الزقازيق 26 15

المنصورة 24 14

الاسماعيلية 26 15

السويس 26 15

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 25 16

نخل 23 16

نويبع 26 20

طابا 24 20

كاترين 25 11

الطور 29 21

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 29 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 26 17

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 16

قنا 31 19

الأقصر 32 19

أسوان 34 20

ادفو 33 21

أبوسمبل 33 21

الوادى الجديد 32 17

الشلاتين 32 17

أبو رماد 33 16

حلايب 28 17

رأس حدربة 27 16