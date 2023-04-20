 الدنمارك وهولندا ترسلان 14 دبابة حديثة إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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الدنمارك وهولندا ترسلان 14 دبابة حديثة إلى أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:25 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:25 م

تخطط الدنمارك وهولندا معا لإمداد أوكرانيا بـ 14 دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2 إيه 4"، حسبما ذكرت الدولتان قبل اجتماع في ألمانيا غدا الجمعة لتنسيق إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وذكرت الدولتان اليوم الخميس أن الدبابات الحديثة لن تأتي من مخزوناتها الخاصة، لكنها سيتم شراؤها من ألمانيا وتجديدها ثم التبرع بها لأوكرانيا.

ويمكن أن يتم إرسالها في بداية 2024 بقيمة إجمالي 165 مليون يورو (181 مليون دولار) من كلا الدولتين.

وترغب هولندا أيضا في المشاركة في برنامجين آخرين لجلب ذخيرة المدفعية.

وأحد هاتين المبادرتين هي مبادرة للاتحاد الأوروبي ستساهم هولندا فيها بـ 130 مليون يورو. وستقدم نفس القيمة لمبادرة الذخيرة الألمانية.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولوجرين: "ستمكن هذه القدرات أوكرانيا من خوض المعركة لتحرير أجزاء من البلاد من الاحتلال الروسي. إن الأمن الأوكراني والأوروبي مرتبطان بصورة لا تنفصم".

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