دبلوماسي روسي: لا نرى تقدما في الوفاء بالالتزامات تجاه صفقة الحبوب

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "إن بلاده لا ترى تقدما في الوفاء بالالتزامات تجاهها بموجب صفقة الحبوب، ولقد نضجت الظروف للحديث حول هذا الموضوع".

وأضاف نيبينزيا للصحفيين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الأربعاء:"لقد تأخر الحديث حول هذا الموضوع، حيث أننا نقترب من الموعد النهائي الذي حددناه في 18 مايو".

وتابع:"كما قلنا أكثر من مرة، نحن لا نرى تقدما يمكن أن يقنعنا بأن هذه المبادرة يجري تنفيذها في كلا المسارين" .. مشيرا إلى أن هناك مسارين، هما مبادرة الحبوب الأوكرانية ومذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، والتي تنص على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ولكن لم يتم تنفيذها، على الرغم من جهود الأمين العام. بالطبع، سيتم بحث هذا الموضوع عندما يلتقي وزير الخارجية سيرجي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش".