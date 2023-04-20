السجن 3 أعوام لمتهم بحيازة سلاح و155 قطعة حشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، الأربعاء، "م.س.أ"، تباع، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة سلاح أبيض، والإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 22684 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمراقبة الشخصية للمتهم، أن عملية ضبطه جرت إثر مرور دورية أمنية، حيث أبصرته حاملًا سلاح أبيض "مطواة"، فتمكنت القوة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوي بداخله 155 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتجارته الغير مشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن تقرير المعمل الكيميائي أثبت أن المواد المضبوطة لمخدر الحشيش وتزن 131 جرام، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالو المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب عوض الله، وإيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة، حسني محمد عبد الحليم.