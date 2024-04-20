السلطات الباكستانية تضبط 39 كيلوجراما من المخدرات في 9 عمليات

قال المتحدث باسم مركز قيادة قوات مكافحة المخدرات في باكستان، اليوم السبت، إن القوات تمكنت من ضبط 39 كيلوجراما من المخدرات والقبض على سبعة متهمين خلال تنفيذ تسع عمليات على مستوى البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وذكر أنه تم ضبط 5ر2 كيلوجرام من الأفيون من طرد كان مشحونا لأستراليا من مطار لاهور.

وتم ضبط 14 جراما من الماريجوانا من طرد تم إرساله من المملكة المتحدة في راوالبيندي، كما تم ضبط 16 كيلوجراما من الأفيون في منطقة دوكي ببلوشستان.

وأضاف المتحدث أنه تم ضبط 9 كيلوجرامات من الحشيش بحيازة امرأتين تم القبض عليهما قرب طريق سوكور السريع في عملية.

وفي عملية مشابهة، تم ضبط 6 كيلوجرامات من الحشيش لدى امرأة تم القبض عليها في راوالبيندي، و 5ر2 كيلوجرام من الحشيش في حيازة متهم تم القبض عليه قرب فيصل آباد.