التموين: اللحوم الحمراء انخفضت بنسبة تصل إلى 15% في السوق الحر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك 300 سلعة داخل إطار المجموعة السلعية للطعام شهدت انخفاضات في أسعارها بنسبة تصل إلى 22.5%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن اللحوم الحمراء شهدت انخفاضًا يصل إلى 15% في السوق الحر.

ولفت إلى أن «الأمر جيد ومؤشر أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاض في السلع الاستراتيجية»، قائلًا إن الوزارة تعتمد في تقاريرها على المقارنة بين الأسعار بصورة شهرية.

ونوه أن «التجار كانوا يقيمون سعر الصرف بناء على مضاربات كثيرة قبل قرار البنك المركزي بتوحيد السعر»، لافتًا إلى أن القرار أدى إلى الاستقرار في الأسواق.

وأفاد بحدوث انخفاض ملحوظ في كثير من السلع الأساسية والاستراتيجية، رغم توقعات الكثير من الاقتصاديين بحدوث تضخم كبير في مصر بسبب تحريك سعر الصرف.

واستشهد بانخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة، مضيفًا عن أزمة البصل: «فترة نحد الليمون والبامية والبسلة والبصل، هذه استثناءات ولو هناك تكرار أو استدامة لزيادات سعرية فالدولة ستتخذ موقفًا».