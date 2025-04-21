وزير الصناعة الكورى الجنوبى: الأولوية للمشاورات قبل إبرام صفقة متسرعة في محادثات الرسوم الجمركية مع أمريكا

قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك – جيون، اليوم الأحد، إنه سيعطي الأولوية للمشاورات بدلا من التوصل إلى صفقة متسرعة في محادثات الرسوم الجمركية رفيعة المستوى بين سول وواشنطن.

وأوضح الوزير، خلال برنامج تلفزيوني عبر شبكة البث الكورية، أن الوفد الكوري، الذي من المرجح أن يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات حول الرسوم الجمركية، سيتبع نهجا حذرا في المحادثات المرتقبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

وأضاف: "سنركز على حل القضايا العالقة بشكل متبادل من أجل تحقيق منافع مشتركة، حيث أن هناك أمورا تحتاج إلى التحقق منها بدلا من إبرام صفقة على عجل."

وتابع الوزير أن الوفد الكوري سيبذل قصارى جهده لضمان حصول كوريا الجنوبية على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وأشباه الموصلات، وهما سلعتين رئيسيتين هامتين تصدرهما كوريا الجنوبية للولايات المتحدة.