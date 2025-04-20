بابا الفاتيكان يدعو إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أدان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، داعيًا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك في خطاب البابا التقليدي لعيد الفصح، والذي ألقاه أحد معاوني البابا، بينما كان يجلس على كرسيه المتحرك في شرفة كنيسة القديس بطرس.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، جاء في كلمة البابا: «أفكر في شعب غزة، ومجتمعها المسيحي على وجه الخصوص، حيث يستمر الصراع الرهيب في التسبب في الموت والدمار وخلق وضع إنساني مأساوي ومؤسف».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 44 شهيدًا و145 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و201 شهيد، و116 ألفًا و869 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 1827 شهيدًا، و4828 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.