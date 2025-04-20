اعتقال سبعة أشخاص بعد ظهور ملصقات مؤيدة لفلسطين في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، عن اعتقال سبعة أشخاص على خلفية ظهور ملصقات تحمل شعارات "حرروا غزة، حرروا فلسطين" على جدران بعض المتاجر في بلدة نارولي في منطقة سامبال بولاية أوتار براديش الهندية.

وأشارت الشرطة إلى أن الملصقات، التي ظهرت قبل عدة أيام، تضمنت أيضا دعوة لأفراد من طائفة معينة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وقال رامفير سينج، مسؤول مركز شرطة بانياثر، لوكالة برس تراست أوف إنديا إن الشرطة فتحت تحقيقا وحددت هوية الأشخاص السبعة من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، كما تم جمع معلومات إضافية من أصحاب المتاجر التي وُضعت عليها الملصقات.