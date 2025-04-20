البابا تواضروس الثاني: نُصلِّي من أجل أن يحفظ الله بلادنا وسط صراعات هذا العالم الشرير

البابا تواضروس يوجه الشكر إلى الرئيس السيسي على محبته وتهانيه

وجَّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على محبته وتهنئته، ومشاركته الطيبة من خلال التهنئة التي وجَّهها إلى جميع المصريين الأقباط في مختلف أنحاء العالم.

كما وجَّه البابا، خلال ترؤسه قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الشكر لجميع المسؤولين الذين حضروا وقدَّموا التهاني، قائلاً: "نصلي دائمًا أن يمنحنا الله هذه المحبة ويُديمها، وأن يحفظنا جميعًا في سلامه، ويرفع عنا الحروب والصراعات، ويمنح العالم الهدوء والطمأنينة".

وأضاف: "نصلي من أجل بلادنا، أن يحفظها الله وسط صراعات هذا العالم الشرير، ويمنحنا دومًا هذه المحبة والوحدة التي تجمعنا، كما اعتدنا دائمًا على أرض مصر".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة.

وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وانتشارًا واسعًا لقوات الشرطة، لتأمين مراسم الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.