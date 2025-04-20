رئيس وزراء اليابان: لا تنازلات بشأن سلامة الغذاء في المحادثات اليابانية - الأمريكية

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، إن اليابان لن تقدم أي تنازلات قد تؤثر على سلامة الغذاء في مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وأضاف إيشيبا، في برنامج تلفزيوني بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه): "لن نتنازل بشأن سلامة الغذاء.. يجب أن نحمي سلامة المواطنين اليابانيين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وقال إيشيبا، إنه سيتم دراسة توسيع واردات الغاز الطبيعي المسال كورقة مساومة؛ نظرا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي الأولوية للقضاء على العجز التجاري لبلاده مع اليابان.

وأضاف إيشيبا، أن واشنطن اشتكت من الحواجز غير الجمركية التي تفرضها اليابان على السيارات.

وقال إيشيبا: "سنعمل على اتخاذ الإجراءات بشكل صحيح حتى لا يتم انتقادنا على أننا غير منصفين"، مشيرا إلى الاختلافات في معايير السلامة وقواعد المرور بين البلدين.

كما علق إيشيبا، على استياء ترامب من حصة اليابان الحالية في تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في الدولة الآسيوية.

وقال إيشيبا، إن حكومته لن تدرج مناقشات حول الأمن خلال محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، فيما يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيف العبء الأمريكي في الدفاع عن اليابان.

وذكر إيشيبا، في البرنامج التلفزيوني، بعد أيام من لقاء مساعده المقرب مع ترامب وكبار المسئولين الأمريكيين بشأن الرسوم الجمركية المتزايدة مؤخرا: "لا أعتقد أنه من الملائم مناقشة الأمن والتجارة معا. يجب أن نعالج القضايا الأمنية دون ربطها بالرسوم الجمركية"، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضاف إيشيبا: "سنعمل بجد لضمان عدم اتهام اليابان بأنها غير عادلة"، لكنه لم يخض في تفاصيل القضايا الرئيسية الأخرى مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وحيازات طوكيو من سندات الخزانة الأمريكية.

وقال إيشيبا، بشأن موعد اختتام المحادثات: "يجب أن تتحقق نتيجة مرغوبة للجانبين.. نريد أن نأخذ الوقت اللازم لوضع نموذج للعالم"، مؤكدا أنه سيزور الولايات المتحدة "في الوقت الأكثر ملائمة".

ويشار إلى أن وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين في محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، التقى في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير.