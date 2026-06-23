أمريكا تفتح تحقيقا في حادث لسيارة تسلا أودى بحياة امرأة في تكساس

فتحت أعلى هيئة تنظيمية لسلامة السيارات في الولايات المتحدة تحقيقا يوم الاثنين، بعد أن اصطدمت سيارة "تسلا" كانت تستخدم خاصية القيادة الآلية بمنزل في ولاية تكساس بسرعة عالية، مما أسفر عن مقتل امرأة / 76 عاما / كانت تقف بداخل المنزل.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إنها ستفتح تحقيقا خاصا في حادث تصادم سيارة "تسلا موديل 3" الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من هيوستن، وهو تحقيق يحمل أهمية كبيرة لأن السيارة كانت تستخدم تكنولوجيا يعتبرها إيلون ماسك ركيزة أساسية لمستقبل الشركة.

ويعمل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على نشر سيارات الأجرة الآلية (روبوتاكسي) التي تستخدم برمجيات القيادة الذاتية في عدة مدن أمريكية هذا العام، كما يخطط لدعوة مالكي سيارات تسلا لضم سياراتهم إلى هذا الأسطول باستخدام النظام نفسه في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لتقرير الشرطة حول الحادث، فقد أبلغ السائق مكتب قائد شرطة مقاطعة "هاريس" بأنه كان يستخدم هذه التكنولوجيا، ولكن لم يتضح بعد ما الدور الذي لعبته في الحادث، إن وُجد.