أرتيتا يأمل في لحاق ساكا بمواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن أمله في ألا تكون إصابة جناحه الشاب بوكايو ساكا خطيرة، بعد تعرضه لتدخل عنيف خلال المواجهة الودية أمام إبسويتش تاون، والتي انتهت بفوز "المدفعجية" برباعية نظيفة.

ساكا غادر أرض الملعب بعد 10 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، إثر تدخل قوي من ليف ديفيز مدافع إبسويتش، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب الخطأ. وظهر نجم آرسنال وهو يضع كمادات ثلج على كاحله الأيمن أثناء خروجه، وبدت عليه علامات الألم أثناء سيره إلى النفق المؤدي لغرف الملابس.

ورغم القلق، بدا أرتيتا متفائلًا بإمكانية مشاركة ساكا في المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان، يوم 29 أبريل الجاري، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني في تصريحاته بعد اللقاء: "لا أظن أن التدخل كان مقصودًا، لكنه كان خطيرًا جدًا. ما يقلقني هو كثرة الإصابات التي نتعرض لها مؤخرًا، خصوصًا في مواقف يكون فيها اللاعبون عرضة للخطر وهم لا يواجهون الكرة".

وتابع: "التدخل جاء من الخلف بينما كانت قدم ساكا ثابتة، وهذا يجعل الإصابة محتملة. لحسن الحظ، لا يبدو أن هناك ضررًا كبيرًا، لكنه شعر ببعض الألم. نأمل أن يكون الأمر بسيطًا".

يُذكر أن ساكا عاد مؤخرًا فقط من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لأربعة أشهر، ما يزيد من مخاوف جماهير آرسنال بشأن جاهزيته في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.