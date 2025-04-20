وفد ياباني يزور الخط الرابع للمترو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن زيارة وفد من السفارة اليابانية مكون من أعضاء وزارة الأرض والبنية التحتية والسياحة MlIT، ومنظمة استثمارات البنية التحتية اليابانية، لمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ونشرت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، صورا للوفد، والتي أظهرت عقد اجتماع بين الوفد الياباني والهيئة للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لإحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بمحيط منطقة الأهرامات.

وتقوم الحكومة اليابانية ممثلة في مؤسسة الجايكا اليابانية بتمويل تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو بقرض ميسر على مدي زمني طويل (40 عاما)، تتضمن 10 سنوات سماح ذات فائدة منخفضة للغاية تبلغ 0.1% سنويا.

جدير بالذكر أن الخط الرابع للمترو يمتد بطول حوالى 51 كيلو، ويشمل 38 محطة (31 نفقية + 1سطحية + 6 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية، والتي تمتد بطول 19 كيلو متر، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ حيث تتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.