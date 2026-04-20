الهند وسريلانكا يبحثان اقتراح إنشاء خط أنابيب للنفط بين البلدين

قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري في كولومبو عاصمة سريلانكا إن نائب الرئيس الهندي سي بي رادهاكريشنان والرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي بحثا، اليوم الأحد، الاقتراح المتعلق بربط الهند بالدولة الجزيرة عبر خط أنابيب للنفط.

وأوضح ميسري أن رادهاكريشنان وديساناياكي أجريا أيضا محادثات مثمرة بشأن تعميق العلاقات الثنائية متعددة الجوانب، إضافة إلى مشاريع الإسكان وقضايا الصيادين بين البلدين الجارين في جنوب آسيا، وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا.

وأضاف: "هناك بعض المبادرات يجرى طرحها من الجانب الهندي، إلى جانب مقترحات سبق أن نوقشت بين البلدين، ومن أبرزها المشروع المتعلق بمركز الطاقة في ترينكومالي، والاقتراح الخاص بربط الهند وسريلانكا عبر خط أنابيب للنفط."