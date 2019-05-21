قائد بحري ليبي: الباخرة التركية التي رست في طرابلس نقلت إرهابيين من سوريا

كشف العقيد أبو بكر البدري، أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجيش الوطني الليبي، أن الباخرة التركية أمازون -التي رست قبل أيام بميناء طرابلس- كانت تحمل أعدادا كبيرة من الإرهابيين بما فيهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البدري -في إجاز صحفي نشرته غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية واورده موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"- أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان المسلمين والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، ضرب حصار على سواحل غرب ليبيا بعد وصول الباخرة التركية.