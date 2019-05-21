حماس تنفى التوصل لتهدئة جديد مع إسرائيل بغزة لـ 6 أشهر

نفت حركة المقاومة الإسلامية" حماس" الفلسطينية مساء اليوم الاثنين التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل في قطاع غزة لمدة ستة أشهر.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لقناة الأقصى التي تبث من غزة إنه "لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة ستة أشهر".

وأضاف برهوم "نؤكد على أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي كان مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات".

كانت القناة الثانية عشر التليفزيونية الإسرائيلية قد ذكرت مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل وحماس وافقتا على تفاهم لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر يتم طبيقه على الفور.

وقالت القناة إن حماس وافقت على إنهاء الاشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني ​​في غزة وعلى مسافة 300 متر منها.

وذكر التقرير،الذي اوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حماس وافقت على إنهاء الغارات الليلية الهادفة التي تستهدف وحدات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود ووقف تسيير قوارب حماس بالقرب من شاطئ غزة، والتي يطلق عليه الفلسطينيون المسير البحري.

وقال التقرير إن إسرائيل بدورها وافقت على توسيع منطقة صيد الأسماك في غزة إلى 15 ميلاً بحرياً وضمان نقل الأدوية وغيرها من أشكال المساعدات المدنية لسكان غزة.

وستبدأ إسرائيل عملية تفاوض مع حماس للتعامل مع الطاقة الكهربائية والصحة والأموال والمعابر الحدودية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إسرائيل بترويج برامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى توظيف الفلسطينيين الذين يقيمون في قطاع غزة.

يشار إلى أن اسرائيل وفصائل فلسطينية تبادلت القصف في وقت سابق من الشهر الجاري ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.