ملك هولندا وزوجته يصلان شمالي ألمانيا في زيارة تستمر 3 أيام

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وصل ملك هولندا فيليم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما إلى ألمانيا اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

ورحبت مانويلا شفزيج، رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي البلاد وزوجها بالملك وزوجته اليوم أمام مقر الحكومة بالولاية.

واحتشد نحو 250 مواطنا من مدينة شفرين خلال الاستقبال.

وبعد تدوين كلمة في سجل الضيوف الخاص بحكومة الولاية وآخر خاص بالبرلمان المحلي للولاية، وتناول الغداء سويا، سوف يتم استكمال الزيارة في مدينة روستوك.

ومن المقرر توقيع خطاب نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية السواحل في معهد لاينيتس المعني بأبحاث بحر البلطيق. وخلال تناول العشاء في المساء من المقرر إجراء مباحثات بشأن العلاقات الاقتصادية.

ومن المخطط أن يتوجه الزوجان الملكيان لولاية براندنبورج بعد غد الثلاثاء، حيثما من المقرر أن يزورا قاعدة عسكرية ألمانية بعد الظهر في مدينة بوتسدام، وذلك بصحبة وزيرتي الدفاع الهولندية والألمانية، أنك بيليفيلد وأورزولا فون دير لاين.