لامبورجيني تعتزم تزويد كل سياراتها بمحركات كهربائية أو هجين بحلول 2025

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية لامبورجيني، عن اعتزامها تحويل كل السيارات التي تبيعها بحلول 2025 إما إلى سيارات كهربائية تماما أو هجين بدرجة ما، في إطار التحول الذي تشهده صناعة السيارات العالمية نحو المحركات الكهربائية أو الهجين.

وقال موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، إن خطة الشركة الإيطالية الشهيرة لا تعني أبدا أنها تستهدف أن تصبح محورا لبناء تكتل في صناعة السيارات الهجين ينافس السيارة بريوس التي تنتجها تويوتا اليابانية، ولكن هذه الخطوة هي ما تحتاج إليه بالضبط لامبورجيني لكي تحافظ على استمرار محركاتها التقليدية التي تعمل بنظام الاحتراق الداخلي في الوقت الراهن.

وأشار الموقع إلى أن خطة تحول لامبورجيني نحو السيارات الكهربائية والهجين تتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول لن يشهد تغييرات كبيرة بالنسبة لمجموعة منتجات الشركة التي ستواصل الاحتفاء بتراثها. ولن تتوقف الشركة في هذه المرحلة عن إنتاج محركها فائق القوة وكثيف استهلاك الوقود ذي الـ12 صماما. وبالفعل تعتزم الشركة طرح سيارتين جديدتين تعملان بهذه المحركات التقليدية في وقت لاحق من العام الحالي.

أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن البدء في استخدام المحركات الهجين التي تعمل بكل من الكهرباء والوقود التقليدي، دون أن يعني ذلك التوقف عن إنتاج السيارات ذات المحركات التقليدية.

وكانت السيارة سيان أولى سيارات لامبورجيني التي تعمل بتكنولوجيا الهجين، ولكن إنتاجها كان محدودا واستخدمت مكثفا كهربائيا فائق القوة بدلا من المحركات الهجين التقليدية.

ومن المقرر أن تطرح لامبورجيني أول سيارة هجين فعلية خلال 2023 وسيتم إنتاجها على نطاق تجاري. وبنهاية 2024 ستكون كل سيارة تبيعها لامبورجيني مزودة بمحرك كهربائي بطريقة ما.

وخلال النصف الثاني من العقد الحالي ستكون كل سياراتها كهربائية تماما وذلك قد يتم خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

كما تركز الشركة على خفض الانبعاثات الكربونية سواء من سياراتها أو منشآتها الإنتاجية بنسبة 50%.