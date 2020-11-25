دبلوماسي روسي: مستعدون للتعاون مع طوكيو في موضوع سبوتنيك V

أكد سفير روسيا في اليابان ميخائيل جالوزين استعداد بلاده للتعاون مع (طوكيو) في موضوع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال جالوزين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، الخميس، "مستعدون للتعاون مع اليابان بشأن لقاح سبوتنيك V، بما في ذلك تصديره ونقل التكنولوجيا بشكل يشمل إنتاجه محليا".. مؤكدا أن الجانب الروسي يبحث حاليا مقترحات مناسبة للسوق اليابانية.

وأوضح السفير جالوزين أن بلاده عرضت على طوكيو تصدير لقاح "سبوتنيك V"، وهي تنتظر الرد من الجانب الياباني.

في الوقت نفسه، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو أن استيراد أي لقاح ضد فيروس كورونا إلى اليابان أو إنتاجه هناك، يصبح ممكنا في حال نجاح التجارب السريرية داخل الأراضي اليابانية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بلقاح "سبوتنيك V"، لا توجد خطط للقيام بذلك.