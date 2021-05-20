عاهل الأردن يؤكد لنائب الرئيس الأمريكي ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بفلسطين

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ضرورة مواصلة بذل كل الجهود إقليميا ودوليا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس الشرقية وإنهاء العدوان على غزة.

وشدد عاهل الأردن، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الخميس، على ضرورة بلورة موقف دولي فاعل لتوفير الحماية للفلسطينيين وإنهاء محاولات التهجير غير القانونية لأهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، ووقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك، التي قادت إلى التصعيد الدائر، وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر.

كما أكد عاهل الأردن، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، ضرورة تكثيف المساعي والعمل معا من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام، محذرا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، خصوصا في القدس، ومن خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالمدينة ومقدساتها.

وجدد التأكيد على أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وتناول الاتصال علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أعرب عاهل الأردن عن تقديره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للأردن.

بدورها، أشادت نائبة الرئيس الأمريكي بجهود الأردن في دعم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة للعاهل الأردن دعم الولايات المتحدة المتواصل للمملكة في مختلف المجالات، خصوصا التنموية.