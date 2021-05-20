ماليزيا تسجل 6806 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 6806 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها، وفقا لما ذكرته وكالة برناما الماليزية للأنباء.

وتصدرت ولاية سيلانجور حالات الاصابة بواقع 2277 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 492 ألفا و302 حالة.

وارتفعت حالات الوفاة اليومية في ماليزيا في الأسبوعين الماضيين إلى أرقام قياسية، وسط اكتشاف طفرات جديدة من الفيروس.

وتكافح ماليزيا أيضا وسط بطء وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم أقل من 3% من السكان حتى أمس الأربعاء وربما يتجاوز عدد حالات الإصابة ثمانية آلاف بحلول يوليو المقبل، إذا لم يلتزم المواطنون بقواعد الإغلاق، طبقا لأحدث بيانات لوزارة الصحة.