كتائب القسام: أعددنا ضربة صاروخية تغطي كل فلسطين لكن استجبنا لوقف إطلاق النار

قال الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، في تصريح له عبر قناة الأقصى، إنهم سيتمنكون من إذلال العدو وكيانه الذي وصفه بـ"الهش".

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة الأقصى: “إننا تمكنا من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي الذي تبجحت قيادته بقتل الاطفال وتدمير الأبراج السكنية”.

وأضاف أبو عبيدة محذرا الاحتلال: “لا يزال لدينا المزيد إذا تجرأوا. وكنا قد أعددنا ضربة صاروخية تغطي كل فلسطين من الشمال إلى الجنوب وتدك معاقل العدو من حيفا إلى رامون لكننا استجبنا للوساطات العربية بوقف إطلاق النار وعلقنا الضربة الصاروخية لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة.

وتابع: "خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها".