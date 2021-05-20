العاهل الأردني يؤكد على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية خلال اتصال مع أمير قطر

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس الشرقية والمسجد الأقصى والتي قادت إلى التصعيد الخطير الدائر.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، مساء اليوم الخميس، إن الملك دعا خلال الاتصال إلى مواصلة التنسيق الوثيق بين الأشقاء العرب وبذل الجهود لبلورة موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء العدوان على غزة.

وأشار إلى استمرار الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في ‎القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، متابعًا أن الأردن يواصل توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين وتزويدهم بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي وتسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول شقيقة وصديقة عبر أراضيه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.